شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار سحب ملفات التقديم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة لدفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الثانى على التوالي تستمر هيئة قضايا الدولة، في استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023، لسحب ملفات التقديم لقبول طلبات تعيين جديدة فى وظيفة مندوب مساعد .

ويبدأ سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، الكائن: ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/11/2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

ويشترط للتعيين فى هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2- ألا يزيد عمره عن ( 30 ) سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

3- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.

4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

والأوراق المطلوبة للتقديم، هى:

1- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس)

3- أصل إيصال دفع مقابل الملف.

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023.

تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التى تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.