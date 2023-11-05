شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات معرض النقل وإعلان التشغيل التجريبى للمونوريل و11 محطة مترو.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المعرض الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2023Trans-MEA، اليوم الأحد، البث المباشر لعدد من المشروعات، وسيتم خلالها الإذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية للخط الثالث للمترو من محطة الطريق الدائري والإذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير والإذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط سكة حديد بني سويف/أسيوط من برج المنيا والإذن بتشغيل وافتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية خاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع .

ويقام المعرض فى نسخته الخامسة خلال الفترة من ( 5 ) إلى ( 8 ) نوفمبر 2023 تحت شعار " توطين صناعة وسائل النقل في مصر "، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه .

- ويتضمن المعرض خلال فترة انعقاده العديد من الفعاليات وهي :-

• اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي ( القطار الكهربائي السريع ، القطار الكهربائي الخفيف ، مونوريل شرق وغرب النيل ، الخط الثالث للمترو ) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال " ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة " الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة " ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس .

• جناح لوزارة النقل يضم عدد 12 جهة تابعة للوزارة لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة ويضم الجناح شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض اهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وأهم الفرص الإستثمارية في كافة قطاعات النقل

• عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة في كافة ايام المؤتمر

• توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل

• كما سيشهد المعرض هذا العام تخصيص ساحة للإبتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية .

- يشارك في المعرض هذا العام 350 شركة من مايقارب من 50 دولة

- تم توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض ( توفير مسارات ربط بين ميدان العباسيه وارض مصر للمعارض ) بالاضافه لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمه الاتوبيس الترددي

- كما تم توفير اتوبيسات لنقل زائري المعرض من خارج القاهرة يومياً وذلك من ( الفيوم – بني سويف – الاسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الاسماعيلية – السويس – المنصورة – الزقازيق - فاقوس ) حيث يتم تحرك الاتوبيسات بإتجاه القاهرة في الساعة الثامنة صباحاً ويتم العودة في الساعة الخامسة عصراً.