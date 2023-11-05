شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: توقعات بصرف معاشات الورثة خلال نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، إن النقابة تبذل جهودا كبيرة لتوفير الموارد اللازمة لصرف دفعة معاشات أكتوبر للورثة المستحقين، بإجمالى أكثر من 40 مليون جنيه، مشيرا إلى أن النقابة انتهت من صرف معاشات الأعضاء منذ أيام بإجمالى أكثر من 100 مليون جنيه، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم صرف المعاش للورثة خلال شهر نوفمبر الجارى.

وأشار شاهين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن توفير دفعة المعاشات الواحدة يحتاج إلى جمع أكثر من مليون و500 ألف جنيه يوميا، في الوقت الذي لا تتجاوز في حصيلة اشتراكات المعلمين كل 3 أشهر 15 مليون جنيه فقط، حيث إن اشتراك المعلم شهريا 4.5 جنيه فقط وفقا للقانون الحالي للنقابة.

وكان قد قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن تعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، ينهى 90% من مشكلات النقابة المتعلقة بضعف الموارد، ومن أهمها الانتظام فى صرف المعاشات دون تأخير، مشيرا إلى أن أن قانون النقابة مر عليه 52 عاما منذ صدوره، حتى أنه يضم مواد تشترط على العضو عضوية الاتحاد الاشتراكي الذى انتهي منذ أكثر من 50 عاماً، كما أن موارده أصبحت غير ملائمة ما يدفع صندوق معاشات المعلمين لمنطقة حرجة، تحتاج لتجاوب من مجلس النواب.