"طه حسين الإنسان والمشروع".. لقاء حواري في قصر ثقافة أسوان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

نظم قصر ثقافة أسوان، لقاء حواري، لمناقشة كتاب "طه حسين.. الإنسان والمشروع".. استطرادات عن زمنه وزماننا، للناقد د. صبري حافظ، والصادر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وأدار اللقاء الإعلامي والشاعر أشرف جابر.

تحدث الدكتور صبري حافظ أستاذ الأدب العربي، عن الكتاب الذي بدأ كتابته قبل ثلاثة أعوام، وصدر في الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي، وتناول به سيرة طه حسين الإنسان من جانب، ورصد مشروعه الفكري من جانب آخر، عبر اثني عشر فصلا، مشيرا إلى أن المشروع الفكري لعميد الأدب يعد أحد أهم مشاريع النهضة والتحديث وأكثرها تنوعا وعمقا وشمولا، وأن أفكاره ودعواته للثورة على السائد والتقليدي، والانتصار للعقل والموضوعية، مثلت منهجا قويا وراسخا لحرية الفكر والاعتزاز بالهوية الأصيلة.

وفي حديث أستاذ الأدب العربي، عن السيرة الذاتية لطه حسين، أشار لأهم العقبات التى واجهته كفقد بصره، ودراسته في فرنسا وتطلعاته، وعودته لمصر، مشيرا إلى أن حياة طه حسين كانت مليئة بالمعارك الفكرية والسياسية المتعلقة بالكتب أو الاستقلال، مما عرضه للكثير من المشاكل نتيجة أفكاره الجريئة.

وعن دوره في النقد وأسلوب كتابته، أوضح "حافظ" أن "طه" حمل على عاتقه الحفاظ على هوية الثقافة المصرية وترسيخها لدى المصريين، ولم يتخل عن معتقداته وظل ناقدا حتى آخر حياته.

كما تأثر "طه" بدور القرآن الأمر الذي ساعد في الحفاظ على لسانه العربي، وزاد من بلاغته وفصاحته.

أما عن دور طه حسين في العملية التعليمية فأوضح أنه حرص على مجانية التعليم، وعند تعيينه وزيرا للمعارف عام 1950، بدأ في تنفيذ سياسة مجانية التعليم الثانوي والفني لبناء منظومة تعليمية قوية تنافس منظومات التعليم الأوروبية تأكيدا على أهمية التعليم الذي كان دائما يردد عنه مقولة "التعليم كالماء والهواء".

واختتم اللقاء الذي أقيم بإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي، بحديث "حافظ" عن مدى اهتمام "طه" بالفنون التشكيلية، موضحا أن أول هدية لزوجته كانت لوحة فنية، وذلك إيمانا منه بدور الفن والأدب في الارتقاء بالإنسان. وشهد اللقاء عدة مداخلات من الحضور حول موضوع النقاش.

جاء ذلك بحضور الكاتب أحمد أبو خنيجر، ويوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، وعدد كبير من الأدباء والشعراء بالمحافظة.

تأتي الفعالية استمرارا لاحتفاء الهيئة العامة لقصور الثقافة بالذكرى الخمسين لرحيل طه حسين، ومشروعه الفكري، حيث أصدرت الهيئة مطلع هذا العام 20 كتابا من أهم أعماله تحت عنوان تجديد ذكرى طه حسين، وعددا خاصا عنه من مجلة الثقافة الجديدة في أكتوبر الماضي، وتستكمل إصدار باقي أعماله في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2024، بخلاف برنامج ثقافي يتناول المنجز الفكري له أعدته الهيئة بمواقعها بالمحافظات.