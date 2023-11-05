اليوم.. انطلاق المعرض الدولي للنقل الذكي واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تنطلق اليوم الأحد فعاليات المعرض الدولى للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2023Trans-MEA، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من (5) إلى (8) نوفمبر 2023 تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل فى مصر"، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر البث المباشر لعدد من المشروعات وسيتم خلالها الإذن بالتشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة والنهائية للخط الثالث للمترو، من محطة الطريق الدائرى، والإذن بالتشغيل التجريبى لمونوريل شرق النيل من محطة المشير، والإذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط سكة حديد بنى سويف/أسيوط من برج المنيا، والإذن بتشغيل وافتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية خاصة بمشروع القطار الكهربائى السريع.

ويقام المعرض فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكبارى - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائى - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري) خلال الفترة من (2014- 2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه.