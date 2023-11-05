حدث ليلاً| خطة إيصال الوقود لغزة.. وتفاصيل حالة المصابين بمستشفيات العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الجنود القتلى إلى 345 إسرائيليًا

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: الجيش مستمر في توسيع غاراته الجوية على الأهداف في قطاع غزة.

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معقدة وخطرة.. متحدث الصحة يكشف حالة مصابي غزة في مستشفيات العريش

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن حالة الإصابات التي نقلت لمستشفيات العريش من قطاع غزة.

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أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: أبلغنا واشنطن بخطة لإيصال الوقود لغزة برقابة دولية

قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إننا أبلغنا واشنطن بخطة لإيصال الوقود إلى جنوب القطاع برقابة دولية إن نفد وقود المستشفيات.

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مصر تُقدم 5 أضعاف العالم مساعدات إنسانية لقطاع غزة

منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر الماضي وإعلان كتائب القسام عملية طوفان الأقصى ورد قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات قصف خلفت ألاف القتلى والجرحى، تسعى مصر إلى توفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة والفلسطينيين بصورة عامة، والتي بلغت حتى الآن 7094 طن حجم المساعدات لغزة، منهم 5900 طن من مصر لوحدها والباقي من الدول، تم تسليم 6000 طن وصلوا لغزة بالفعل عبر معبر رفح خلال 374 شاحنة منهم.

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منهم 23 جثة تحت الأنقاض.. إسرائيل قتلت 60 من أسراها داخل غزة

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، إن القصف الصهيوني على غزة تسبب في فقدان أكثر من 60 من أسرى العدو منذ 7 أكتوبر.

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إعلام عبري: قصف كثيف على وسط إسرائيل واعتراض 10 صواريخ على الأقل

نقلت قناة "الجزيرة" اليوم السبت، عن وسائل إعلام عبرية أنباء تفيد باعتراض 10 صواريخ على الأقل بعد قصف كثيف استهدف وسط إسرائيل.

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المقاومة تقصف ميناء إيلات الإسرائيلي بصاروخ عياش 250

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، إنها قصفت ميناء إيلات الإسرائيلي، بصاروخ عياش 250، ردا على المجازر في حق المدنيين.

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انطلاق القافلة الثانية لحياة كريمة لدعم أهالي فلسطين في قطاع غزة

تستكمل مؤسسة حياة كريمة جهودها لدعم القضية الفلسطينية، حيث أعلنت المؤسسة تحرك القافلة الثانية المُحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم السبت إلى ميناء رفح البري، والتي تضم 15 شاحنة من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة.

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