"الزراعة" و"الانجيلية"يحتفلان بمبادرة "ازرع" تحت مظلة التحالف الوطنى لزراعة مليون فدان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في الاحتفالية التي نظمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفه الانجيليه وذلك لعرض نجاح مبادرة "ازرع" المصرية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، بمقر الهيئة الإنجيلية.

بحضور Sonny Perdue Chancellor وزير الزراعة الأمريكى الأسبق ومستشار أنظمة التعلم الجماعى بجورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى وعدد من القيادات وشركاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

وأشار "عزوز" إلى دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطلاق مُبادرة إزرع والتـي تعمل علي تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الآمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقاً للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم الفنـي والإرشادي والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية من خلال الجهات التابعة للوزارة قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة ، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي.

وأضاف "عزوز "، أن النجاح الذي حققته المبادرة في المرحلة الأولي والتـي استهدفت ( 8 ) محافظات و 100 ألف مزارع مما كان له بالغ الأثر في توسع المرحلة الثانية لتستهدف 15 محافظة و500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح مشيدا بدور الهيئة القبطية الإنجيلية في تقديم الخدمات الإجتماعية والمشروعات التنموية وما تم من جهود تشاركيه بين كل الأطراف مما يسهم في تحقيق الآمن الغذائي والذي أصبح قضية محورية ومن أهم التحديات التي تواجه دول العالم.

وقال "عزوز"، إن الوزارة تبنت آليات جديدة لتطوير القطاع الزراعي بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاستهلاك المائي وتتحمل التغيـرات المناخية حيث يواجه تحقيق الآمن الغذائي عدداً من التحديات تتمثل في محدودية الأرض والمياه، الزيادة السكانية، التفتيت الحيازي والتغيرات المناخية.

وأكد أن رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ان الوزارة تولى اهتماما كبيراً لترشيد استخدام المياه في الزراعة من خلال الري الحديث وإستنباط أصناف وهجن جديدة ، الحد من الزراعات الشرهة للمياه وتطبيق الممارسات الزراعية (التسوية بالليزر – الزراعة علي مصاطب).

كما تعمل الوزارة علي تشجيع المزارعين علي تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والممارسات الزراعية الجيدة والتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الإستراتيجية والأهتمام بقضية التصنيع الزراعي لأنه يحقق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية ويوفر فرص عمل ويحسن دخل المزارعين ويقلل من الفاقد في الإنتاج الزراعي.