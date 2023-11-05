شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تواصل طرح السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء السلع الأساسية مثل زيت الطعام والأرز وغيرها من كافة السلع، حيث تعقد لجنة المشتريات المركزية اجتماعات مع الموردين والشركات المنتجة للتعاقد على الكميات المطلوبة في إطار الحرص على استمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات أول بأول وطرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية تتعاقد الوزارة بشكل مستمر على توفير المنتجات من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأنه جارى العمل بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.