شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 62 قطارا وتأهيل 35 بالخطين الأول والثانى للمترو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت وزارة النقل منذ 2014 حتى الآن على تطوير منظومة النقل الكهربائى وعلى رأسها تطوير خطوط المترو العاملة فى القاهرة الكبرى، حيث شهدا الخطين الأول والثاني منذ عام 2014 و 2023، توريد 62 قطارا جديدا للخطين الأول والثانى للمترو وإعادة تأهيل 35 قطار بالخط الثانى ومن المخطط تطوير وإعادة تأهيل شامل للخطين تنتهى فى 2030

وفى السياق، تم تنفيذ الخط الثالث للمترو بطول 41.2 كم وبعدد 34 محطة و81 قطارا، والذي ينقل 1.5 مليون راكب يومياً، ويجرى تنفيذ الخط الرابع للمترو بطول 46.5 كم وبعدد محطات 41 محطة وقطارات 23 قطار ومن المقرر أن ينقل 1.5 مليون راكب يومياً.

ويجرى تنفيذ مشروع مترو إسكندرية بطول 21.7 كم وعدد 20 محطة وطاقة نقل 1.5 مليون راكب يومياً، كما ان مشروع ترام الرمل تم تطويره بطول 13.2 كم وعدد محطات 24 محطة وطاقة نقل 300 الف راكب يومياً.