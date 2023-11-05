شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: سيتم تحديد موعد لمن لم يجتز تدريبات 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه سيتم تحديد موعد محاولة أخرى لمن لم يجتاز تدريبات 30 ألف معلم بالسنة الأولى وذلك بعد التنسيق مع الجهة المعنية، موضحة أن المحاولة الأخرى هدفها التأكد من زوال سبب عدم الاجتياز.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للمعلمين الذين لم يجتازوا تدريبات المسابقة إمكانية تقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتازه.

وكانت الوزارة أعلنت عن إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في مسابقة "٣٠ ألف معلم..السنة الأولى" الفرصة للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازوه، وذلك عبر الرابط التالي: https://educompetition.emis.gov.eg/

وفي هذا الإطار، يقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتزه.