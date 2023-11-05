شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مستندات الحصول على عضوية نقابة المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النقابة العامة للمهن التعليمية، أوراق الحصول على عضويتها لأول مرة، وهى على النحو التالى: - صورة بطاقة رقم القومى سارية. - أصل إيصالات سداد فرق السن. - صورة إيصالات الانقطاعات والإجازات وبيان بها. - صحيفة أحوال كمبيوتر معتمدة من الإدارة التعليمية. - فى حالة الانقطاع مطلوب شهادة تحركات من الجوازات. - مفردات مرتب معتمدة من الإدارة التعليمية. · للمدارس الخاصة: - ختم الاستمارة بخاتم جهة العمل، والإدارة التعليمية "التعليم الخاص". - صورة طبق الأصل من عقد المدرسة مختوم من التعليم الخاص. - صورة من المؤهل الدراسى. - صورة بطاقة الرقم القومى سارية. · الرسوم المقررة طبقا للنوع: - فرق السن 135 جنيها. - إجازة بالداخل 135 جنيها. - إجازة بالخارج 414 جنيها. - إعارة 414 جنيها. - مرافقة الزوج 135 جنيها. - الجامعات 400 جنيه. - الأزهر 250 جنيها. - مدارس خاصة 135 جنيها.

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