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كل ما تريد معرفته عن مستندات الحصول على عضوية نقابة المعلمين

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القاهرة - سامية سيد - حددت النقابة العامة للمهن التعليمية، أوراق الحصول على عضويتها لأول مرة، وهى على النحو التالى:

- صورة بطاقة رقم القومى سارية.

- أصل إيصالات سداد فرق السن.

- صورة إيصالات الانقطاعات والإجازات وبيان بها.

- صحيفة أحوال كمبيوتر معتمدة من الإدارة التعليمية.

- فى حالة الانقطاع مطلوب شهادة تحركات من الجوازات.

- مفردات مرتب معتمدة من الإدارة التعليمية.

 

· للمدارس الخاصة:

- ختم الاستمارة بخاتم جهة العمل، والإدارة التعليمية "التعليم الخاص".

- صورة طبق الأصل من عقد المدرسة مختوم من التعليم الخاص.

- صورة من المؤهل الدراسى.

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

 

· الرسوم المقررة طبقا للنوع:

- فرق السن 135 جنيها.

- إجازة بالداخل 135 جنيها.

- إجازة بالخارج 414 جنيها.

- إعارة 414 جنيها.

- مرافقة الزوج 135 جنيها.

- الجامعات 400 جنيه.

- الأزهر 250 جنيها.

- مدارس خاصة 135 جنيها.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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