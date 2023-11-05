شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مستندات الحصول على عضوية نقابة المعلمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت النقابة العامة للمهن التعليمية، أوراق الحصول على عضويتها لأول مرة، وهى على النحو التالى:
- صورة بطاقة رقم القومى سارية.
- أصل إيصالات سداد فرق السن.
- صورة إيصالات الانقطاعات والإجازات وبيان بها.
- صحيفة أحوال كمبيوتر معتمدة من الإدارة التعليمية.
- فى حالة الانقطاع مطلوب شهادة تحركات من الجوازات.
- مفردات مرتب معتمدة من الإدارة التعليمية.
· للمدارس الخاصة:
- ختم الاستمارة بخاتم جهة العمل، والإدارة التعليمية "التعليم الخاص".
- صورة طبق الأصل من عقد المدرسة مختوم من التعليم الخاص.
- صورة من المؤهل الدراسى.
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
· الرسوم المقررة طبقا للنوع:
- فرق السن 135 جنيها.
- إجازة بالداخل 135 جنيها.
- إجازة بالخارج 414 جنيها.
- إعارة 414 جنيها.
- مرافقة الزوج 135 جنيها.
- الجامعات 400 جنيه.
- الأزهر 250 جنيها.
- مدارس خاصة 135 جنيها.
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