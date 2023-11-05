شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج قيد اتحاد شاغلين من المراكز التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مميكن من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات، تقدم خدمة سريعة وحضارية من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى، حيث يتم من خلالها الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها تحقيقًا لمبادئ المساءلة والشفافية والمراقبة أولًا بأول لجميع المعاملات بالمنظومة الرقمية.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات وإجراءات استخراج قيد اتحاد شاغلين من المراكز التكنولوجية، شريطة تقديم الطلب من خلال رئيس اتحاد الشاغلين، وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

1- عقد ملكية أو إيجار الشقة لرئيس الاتحاد وأمين الصندوق مع صورة الرقم القومي.

2- موافقة 60% من عدد السكان بصور الرقم القومي لكل منهم.

3- كشف بموافقة 25% من السكان عن تأسيس اتحاد الشغالين.

4- محضر اجتماع جمعية عمومية تأسيسية.

5- صورة من الدعوة المعلنة للاتحاد.

6- دعوة جمعية عمومية قبل الاجتماع بـ15 يوما وتوقيع جميع السكان عليها وإرسال الدعوة بالبريد المصري المسجل بعلم الوصول.

7- صحيفة الحالة الجنائية حديثة لكل أعضاء الاتحاد (رئيس الاتحاد – أمين الصندوق نائب – العضو).

8- صورة الرخصة أو كشف مشتملات للعقار.

9- كشف بفرز الوحدات (جدول برقم الدور ورقم الشقة واسم صاحب الشقة).

10- اللائحة التأسيسية للاتحاد (من الحي).

11- إقرار بصحة الأوراق (من الحي).

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة بالمركز التكنولوجي.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسم الخدمة.

-بعد فحص إدارة الشئون القانونية يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

-اعتماد اتحاد الشاغلين موضوع الخدمة.

-ضم اتحاد الشاغلين وتلقي الخدمة.