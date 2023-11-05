شكرا لقرائتكم خبر عن 91 % من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات ضبط قضايا بيع السلع الغذائية بأكثر من سعرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع الغذائية بأكثر من سعرها؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع الغذائية بأكثر من سعرها. وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع الغذائية بأكثر من سعرها، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع الغذائية بأكثر من سعرها.

نتيجة الاستطلاع

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