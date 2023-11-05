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"القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال تقصف مسجد أبو الخير شرق جباليا فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام فلسطينى، أن طائرات الاحتلال تقصف مسجد أبو الخير شرق جباليا فى غزة.

استشهد 51 فلسطينيًا وأصيب العشرات، في مجزرة إسرائيلية جديدة ارتكبها سلاح الجو الإسرايلي في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة المنكوب.

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي؛ ما أسفر عن استشهاد 51 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال. 

وشنت طائرات الاحتلال 15 غارة على الأقل على مُحيط مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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