شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح الاستعلام عن نتيجة 30 ألف معلم عبر موقعها بالرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالسنة الأولى عبر موقعها الرسمى وأيضا من يرغب فى التقدم بطلب للمديرية التابع لها لاجتياز التدريبات المقررة، حيث منحت الوزارة فرصة للاستعلام باستخدام بالرقم القومي عبر الدخول على الرابط التالى:

https://educompetition.emis.gov.eg/

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في هذا الإطار، يقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازه.

وتشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إمكانية تقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتازه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وذلك بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.