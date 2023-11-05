شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد القطار الكهربائى السريع خلال افتتاح معرض النقل الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القطار الكهربائي السريع، وذلك خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.

ويقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه .