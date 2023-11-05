شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء بلقاء المواطنين دوريا والاستجابة لمطالبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والأحياء بالاهتمام بلقاء المواطنين دوريًا لحل مشاكلهم والتدخل الفوري للاستجابة لمطالبهم.

وشدد محافظ الجيزة، على استمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية.

وأكد محافظ الجيزة، أهمية تفعيل المرور اليومي للجان المشكلة من خلال الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشددًا على سرعة تنفيذ أعمال الإزالة لكافة الحالات المخالفة وعدم التهاون مع أى منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونبه محافظ الجيزة، على الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة بتكثيف حملات المتابعة اليومية، للتأكد من توافر السلع الغذائية بكميات كافية وطبقا للأسعار المعلنة، ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.