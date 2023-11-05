شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. شاهد نجم دلتا الملتهب يسطع بسماء مصر والوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسطع مساء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، النجم " دلتا الملتهب - Delta Cephei " أحد اشهر النجوم المتغيرة القيفاوية ضمن نجوم الملتهب فهذا النجم الخافت دقيق مثل الساعة حيث يزداد سطوعه إلى الضعف كل خمسه أيام ونصف ويمكن ملاحظة هذا التغير في اللمعان بواسطة العين المجردة أو المنظار ويمكن مقارنه ذلك التغير في اللمعان مع النجوم القريبة منه بسماء مصر و الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه لرؤية كوكبة الملتهب يتم النظر إلى الأفق الشمالي بداية الليل إلى أعلى يسار نجوم ذات الكرسي في ليالي نوفمبر وديسمبر ويجب أن يكون الرصد من موقع مظلم وليس من داخل المدن فليس من السهل التعرف على هذه المجموعة النجمية ولكن يمكن تصورها على شكل منزل صغير ذي سقف هرمي والنجم القيفاوي يقع قرب اسفل الركن الايسر لـ " المنزل ".

والمتغيرات القيفاوية نوع من النجوم معروف بأنها متغيرة نابضه ويرجع السبب في السطوع المتغير للنجم القيفاوي الى ان النجم في حقيقته يتمدد حجمه وينكمش فنصف قطر النجم المتغير القيقاوي يتغير بحوالي عدة ملايين الكيلومترات (30%) مع تمدده وانكماشه .