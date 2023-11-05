شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. شاهد نجم دلتا الملتهب يسطع بسماء مصر والوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسطع مساء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، النجم " دلتا الملتهب - Delta Cephei " أحد اشهر النجوم المتغيرة القيفاوية ضمن نجوم الملتهب فهذا النجم الخافت دقيق مثل الساعة حيث يزداد سطوعه إلى الضعف كل خمسه أيام ونصف ويمكن ملاحظة هذا التغير في اللمعان بواسطة العين المجردة أو المنظار ويمكن مقارنه ذلك التغير في اللمعان مع النجوم القريبة منه بسماء مصر و الوطن العربي.
والمتغيرات القيفاوية نوع من النجوم معروف بأنها متغيرة نابضه ويرجع السبب في السطوع المتغير للنجم القيفاوي الى ان النجم في حقيقته يتمدد حجمه وينكمش فنصف قطر النجم المتغير القيقاوي يتغير بحوالي عدة ملايين الكيلومترات (30%) مع تمدده وانكماشه .
واختتم التقرير: تاريخيًا مكنت النجوم المتغيرة القيفاوية العالم ادوين هابل من معرفة أن مجرة اندروميدا توجد خارج حدود مجرتنا درب التبانة.
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