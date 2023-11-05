شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يعلن مد التقدم لدورات التثقيف المالى للسيدات حتى 7 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومى للمرأة، مد فترة التقدم للدورات التدريبية (مجانية) للتثقيف المالى حتى 7 نوفمبر 2023، حيث تأتى هذه الدورات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ممثلة فى مشروع عمل لائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب.

ويستهدف التدريب رفع الوعى المالى للسيدات المستفيدات من خلال التدريب على وضع الأهداف المالية، والتعرف على أساليب الإدخار المختلفة وكيفية تحديد الأنسب، وكيفية وضع موازنة مالية تخدم تحقيق الأهداف المالية الموضوعة، والقروض واستخداماتها وكيفية حساب تكلفة التمويل وتحديد مدى جديته فى تحقيق الهدف المالى، وأنواع البطاقات الآلية واستخداماتها، وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.

وحدد المجلس القومى للمرأة شروط الالتحاق: سيدات مصريات تتراوح أعمارهن من 18 – 35 عاما، والالتزام بالحضور طوال فترة التدريب المقررة 5 أيام تبدأ من الأحد وحتى الخميس، وأن تكون السيدة من ساكنى محافظتى القاهرة والجيزة.

وعلى من ترغب فى الالتحاق بالتدريب وتتوافر فيها الشروط السابقة برجاء ملء الاستمارة التالية :

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfz1_7.../viewform...

علمًا بأن أخر موعد لتلقى طلبات الترشح 7 نوفمبر 2023 ولن يلتفت إلى أى طلبات بعد هذا الموعد.