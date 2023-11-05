شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسار مونوريل العاصمة الإدارية بعد تشغيله التجريبى بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة النقل التشغيل التجريبى بدون جمهور، لمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من محطة المشير وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، ويرصد الخليج 365 أهم التفاصيل عن المشروع.

يتم التحكم فى القطار الكترونى من خلال غرفة التحكم بالورش المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويربط مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) مدينة نصر بالعاصمة الإدارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحى السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوى وشارع التسعين الجنوبى وصولا إلى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.

ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التى يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككى الأخرى حيث يتميز المونوريل بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتى لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة فى المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

ويتم تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر)، ويربط منطقة المهندسين وامبابة بمدينة 6 أكتوبر حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادى النيل متجها إلى محور 26 يوليو عالى الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر ومنتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.