شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الأجواء تظل حارة على أغلب أنحاء الجمهورية والشبورة الكثيفة بدأت تتلاشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ،شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 31 درجة مئوية، لافته إلى أن البلاد شهدت شبورة كثيفة فى الصباح الباكر أثرت على الحركة على الطرق وقلت معها الرؤية الأفقية وبدأت تقل تدريجيا مع تقدم ساعات النهار .

ويشهد اليوم الأحد، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24.