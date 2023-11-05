شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فلسطين: ندين تصريحات وزير التراث الإسرائيلى حول ضرب غزة بقنبلة نووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير التراث الإسرائيلي الهمجية والعنصرية بشأن دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادته، مؤكدة أن تصريحات إلياهو إعلان صريح وإقرار واضح بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تصريحات وزير التراث عميحاي إلياهو بشأن قصف غزة نوويا منفصلة عن الواقع، مشددا على ضرورة وقف وزير التراث عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال عميحاي إلياهو وزير من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وردا على سؤال في مقابلة مع راديو كول بيراما عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، قال وزير التراث عميحاي إلياهو "هذا أحد الاحتمالات".

وقالت الصحيفة إن إلياهو، من حزب إيتامار بن غفير اليميني المتطرف.

وأعرب إلياهو أيضًا عن اعتراضه خلال المقابلة على السماح بأي مساعدات إنسانية بدخول غزة، قائلاً: "لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متهمًا أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين في غزة".

وهو يؤيد سرقة أراضي القطاع وبناء المستوطنات هناك. وعندما سُئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: "يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحاري، ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها".

ويقول إن شمال القطاع ليس له الحق في الوجود، مضيفًا أن أي شخص يلوح بعلم فلسطين أو علم الفصائل "لا ينبغي أن يستمر في العيش على وجه الأرض."