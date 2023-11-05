شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: تدمير دبابتين إسرائيليتين بحى تل الهوا جنوب غربى مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، نقلا عن إعلام فلسطينى، أن الفصائل الفلسطينية دمرت دبابتين إسرائيليتين بحى تل الهوا جنوب غربى مدينة غزة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف برى وبحرى وجوى إسرائيلى أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلى واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.