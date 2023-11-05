الأرصاد تحذر من شبورة تصل للضباب لنهاية الأسبوع وتطالب القيادة بهدوء على الطرق

القاهرة - سامية سيد - ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين على الطرق الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة الكثيفة والتى قد تصل لحد الضباب أحيانا، مطالبة قائدى المركبات القيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة أثناء فترة تكون الشبورة.

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص تكون الشبورة الكثيفة مستمرة حتى نهاية الأسبوع وتظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم الأحد، طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24.