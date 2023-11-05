اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال فى حى الزيتون بغزة

القاهرة - سامية سيد - أعلن إعلام فلسطيني وقوع اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب وشرق حي الزيتون في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.