شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: استشهاد 21 من عائلة واحدة باستهداف الاحتلال لغزة أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 21 من عائلة واحدة فى استهداف الاحتلال الإسرائيلى لقطاع غزة الليلة الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف برى وبحرى وجوى إسرائيلى أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلى واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.