وزير النقل يوضح مشروعات الربط مع دول الجوار وأفريقيا.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مصر تولى، اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة فى كافة المجالات وفى مقدمتها قطاع النقل ومن أهم مشروعات التعاون فى مجالات النقل المختلفة، وهى كالتالى:

- طريق ( القاهرة / كيب تاون ) بطول 10228 كم والذى يعتبر أطول محور برى فى أفريقيا والذى يمر بعدد 9 دول أفريقية.

- طريق ( مصر / تشاد ) عبر السودان وليبيا بطول 1100 كم.

- الطريق الدولى الساحلى بورسعيد / السلوم بطول 800 كم وإمتداده حتى بنى غازى فى ليبيا بطول 585 كم.

- الربط السككى مع دول الجوار ( مع السودان من أبو سمبل حتى جمى ومنها إلى دنقلا - مع ليبيا من مطروح - السلوم حتى بنى غازى).

- طريق التجارة العربى ( العقبة / طابا / العريش ) من خلال شركة الجسر العربى للملاحة.

- الخط الملاحى من سفاجا / الغردقة إلى ضبا ( شركة القاهرة للعبارات).

- تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية من خلال ربط مصر بمحيطها القارى بخلق خطوط ملاحية جديدة مع دول شرق أفريقيا ( جيبوتى - كينيا – تنزانيا – جنوب أفريقيا ) ودول غرب أفريقيا ( موريتانيا - السنغال – غانا – ساحل العاج ).

- الممر الملاحى بحيرة فيكتوريا / البحر المتوسط (VICMED ) والذى يربط بين مصر والبحر المتوسط بكل الدول الحبيسة فى أفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمة وزير النقل بالجلسة الافتتاحية بمعرض النقل الذكى المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، TransMEA 2023 خلال الفترة من ( 5 ) إلى ( 8 ) نوفمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.