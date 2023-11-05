شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إدراج 5 أدوية جديدة لعلاج حالات أمراض الدم على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة الصحة والسكان إلي تحديث البرتوكولات العلاجية لضمان نتائج شفاء عالية من الأمراض المختلفة، وقالت وزارة الصحة والسكان إنها إدراجت 5 أدوية جديدة لعلاج حالات أمراض الدم، على نفقة الدولة، متضمنة أدوية لعلاج اللوكيميا المزمنة، وفشل النخاع الناتج عن زيادة خلايا النخاع، والأنيميا، وإضافة كود علاجي لزرع نخاع (قرار ثاني) في حالة فشل الزرع الأول للنخاع .

وتابعت: تم إقرار صرف دواء مخصص لمرحلة ما بعد زرع النخاع أو ارتداد المرض في (سرطان الخلايا البلازمية) وذلك بناء على رأي اللجان الطبية، وإضافة كود علاجي (قرار ثاني) لتوافق الأنسجة في حالات زرع النخاع، حال وجود أكثر من متبرع لمرضى فشل النخاع، وأورام الغدد الليمفاوية.

ولفتت وزارة الصحة والسكان إلي استحداث جلسات فصل البلازما، وإدراج عقار موجة وبديل حيوى للعقار المستخدم سابقا، كما تم إضافة (كود) لعلاج مرض التكسير المناعي الحاد لخلايا الدم، وكذلك تحديث بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لمرضى تليف النخاع وزيادة وظائف خلايا النخاع، وإضافة عقار لعلاج مرضى اللوكيميا الليمفاوية المزمنة، ممن لديهم طفرات جينية.