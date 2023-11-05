شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 35.1 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي المصري اليوم أرتفاع صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 35,101.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2023. وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا الخميس الماضي الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

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