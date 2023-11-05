شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة فى غزة: استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوما على الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 243 فلسطينيا".

وأكد أن المنظومة الصحة في القطاع أمام ساعات حرجة، ومستشفيات قطاع غزة عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، لفت المتحدث باسم الوزارة إلى استشهاد 9770 فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتا إلى أن 70% من شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

وكشف أن الوزارة تلقت 2660 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1270 طفلا.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة كل الأطراف ضرورة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات بما فيها الوقود، مؤكدا أنه لا توجد ممرات آمنة وهي كذبة والقوات الإسرائيلية تستخدمها للانقضاض على أبناء شعبنا.