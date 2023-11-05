التضامن: معسكر لإعداد قيادات للمتطوعين للمشاركة فى التوعية بأضرار المخدرات

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القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق معسكر لإعداد قيادات للمتطوعين المشاركين فى تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات .





تضمنت فعاليات المعسكر على مدار 3 أيام بمشاركة 40 قيادة من الروابط الشبابية التطوعية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان المتميزين فى 27 محافظة، العديد من الموضوعات المرتبطة بتعزيز المشاركة وبناء مهارات المناصرة المجتمعية وتصميم المبادرات ورفع الوعى بسبل استخدام التخطيط الاستراتيجى لتعزيز مهارات المشاركة الشبابية فى كل ما يخص أوضاعهم وقضاياهم، اضافة إلى تعزيز الإدارة الذاتية للروابط الشبابية بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة الرشيدة.





كما تضمن المعسكر ورش تدريبية عن تنمية مهارات العمل الجماعى والتواصل ومهارة حل المشكلات، أيضا مهارة ضغط الأقران بالإضافة إلى أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم، وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطى، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان، كذلك تدريب المتطوعين المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.





وألقى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى محاضرة تحت عنوان " مهارات القيادة الفعالة والتخطيط الاستراتيجى لتعزيز المشاركة الشبابية فى القضايا المجتمعية" استعرض خلالها كيفية تدريب الشباب على المشاركة فى إعداد الخطط والاستراتيجيات التى يضعها الصندوق، لاسيما المتعلقة بخفض الطلب على المخدرات من خلال مقاربة منهجية وتطبيقات عملية، مؤكدا حرص صندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب فى منظومة العمل التطوعى بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى القضايا التنموية لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، كما أن من ضمن المهام الوظيفية للمتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان والبالغ عددهم 33800 متطوع على مستوى كافة المحافظات تنفيذ البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع من براثن الإدمان أيضا المشاركة التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التى يقرها الصندوق كذلك المشاركة بالفاعليات العالمية.







