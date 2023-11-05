نائب وزير الصحة: الزيادة السكانية تتطلب مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة للسكان، إن الوضع السكاني في مصر يعاني من اختلال بين النمو السكاني السريع والنمو الاقتصادي الذي لا يضاهيه، وحتى تشعر بالرفاهية وجودة الحياة لابد من مضاعفة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل إحاطة الصحفيين حول الرسائل التوعوية الجديدة ووجهات النظر حول القضايا السكانية، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي عضو مجلس النواب، وعدد من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بالملف الصحي.

وأضاف نائب وزير الصحة: يوجد لدينا اختلال في توزيع الموازين الجغرافية الذي يؤثر على البنية التحتية والخصائص السكانية غير الجيدة.

وتابع: محافظة مثل الوادي الجديد يوجد بها تباين واختلاف وعدم وجود نسبة أو تناسب بين عدد السكان ومساحة المحافظة، موضحا ان عدد السكان في مصر بلغ ١٠٥ مليون مواطن، منها في ٩ محافظات بصعيد مصر حوالي ٤١ مليون مواطن، وفي محافظات الحدود بلغ عدد السكان مليون مواطن.