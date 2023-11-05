أخبار مصر

طه حسين وخمسون عاما من الحضور على المسرح الصغير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:
تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية ثقافية تحت عنوان خمسون عاما من الحضور.. طه حسين.

وبحسب بيان يأتي ذلك بحضور الكاتب الصحفى طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب سابقا، الكاتب والناقد إيهاب الملاح وتديرها الكاتبة نشوى الحوفي وذلك فى السابعة مساء الاثنين 6 نوفمبر على المسرح الصغير.

يدور الحوار حول عميد الأدب العربي طه حسين ومشوار حياته الذي تجاوز خلاله الكثير من التحديات، كما يستعرض نماذج من مؤلفاته وتاثيرها الفكرى والأدبي الممتد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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