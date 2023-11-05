طه حسين وخمسون عاما من الحضور على المسرح الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية ثقافية تحت عنوان خمسون عاما من الحضور.. طه حسين.

وبحسب بيان يأتي ذلك بحضور الكاتب الصحفى طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب سابقا، الكاتب والناقد إيهاب الملاح وتديرها الكاتبة نشوى الحوفي وذلك فى السابعة مساء الاثنين 6 نوفمبر على المسرح الصغير.

يدور الحوار حول عميد الأدب العربي طه حسين ومشوار حياته الذي تجاوز خلاله الكثير من التحديات، كما يستعرض نماذج من مؤلفاته وتاثيرها الفكرى والأدبي الممتد.