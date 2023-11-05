مجلس الشيوخ يصدق على جلسته الطارئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

صدق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس على عدد من الجلسات العامة للمجلس.

وصدق المجلس على الجلسة الطارئة والتي تم تخصيصها لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه لازما تجاه حفظ الأمن القومي المصري خاصة في ظل الحرب العدوانية من الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

كما صدق المجلس علي المضبطة رقم 5 وكذلك المضبطة رقم 6.

وجاء تصديق المجلس على تلك المضابط بعدما وجه رئيس المجلس كلامه إلى أعضاء المجلس قائلا: الأمانة العامة للمجلس قد قامت بنشر تلك المضابط إلكترونيا على كافة الأعضاء فهل لأي من الأعضاء أي ملاحظات على تلك المضابط.. ولم يبد أي نائب أي ملاحظات على المضابط. لذلك أعلن عبدالرازق تصديق المجلس على تلك المضابط.