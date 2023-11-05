إسلام بحيري عن تنبؤ القرآن بتدمير اليهود والهزيمة الثانية: "المرتين حصلوا وانتهوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار ومحمد أبوبكر:

قال إسلام بحيري، الباحث في التراث الإسلامي، إنه لا توجد كلمة واحدة تدل على أن الهزيمة الثانية لليهود أو العباد الذين سيخرجون "جاسوا خلال الديار" هم نحن.

وأضاف بحيري، في تصريحات تليفزيونية مع برنامج "الحكاية" على "mbc مصر": أرى أن التراث لم يخطئ، وتم الإجماع على أن "المرتين حصلوا خلاص وانتهوا".

وتابع الباحث في التراس الإسلامي: سورة الإسراء سورة مكية، ومن يُثبت حدوث المرتَين، الآية 8 "عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عُدنا".

وبشأن كلمات "وَقَضَيْنَا إِلَىَ بَنِي إِسْرَائِيلَ"، أوضح أن لغة القرآن تفسِّر بعضها في آية أخرى، متابعًا: "ذهب الملائكة لسيدنا لوط وقالوا له إن هذه القرية ستنتهي وغادرها، ويكون التفسير (وأخبرناه مسبقًا بما سيحدث صباحًا في الكتاب الخاص بهم، بأنهم سيفسدون مرتَين ويعلون مرتَين ويدمرون مرتَين؛ والمرتين انتهوا)".

وواصل بحيري: كلمة "إذا جاء وعد الآخرة"، أخذوها من 80 سنة، بخلاف التراث كله لم يقلها؛ لكن كل المفسرين لم يتحدثوا بأن القرآن تنبأ بزوال بني إسرائيل، وكلمة "الآخرة" في اللغة ليس كلها معناها الآخرة، بينما هذه أغلب تفسيرات المعاصرين الذين ابتدعوا هذه البدعة.