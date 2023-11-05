"الإنتاج الإعلامي": 130% زيادة في أرباح المدينة خلال 9 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، القوائم المالية عن نشاط الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 في الفترة من 1/1/2023 حتى 30/9/2023 والتي أبرزت تحسناً ملموساً في النتائج المالية، يأتي علي رأسها ارتفاع صافي الربح إلى 364 مليون جنيه مقابل 158 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 130% كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح عن نفس الفترة 1.64 جنيه مقارنة بمبلغ 0.75 جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وذكر بيان صادرعن الإنتاج الإعلامي اليوم الأحد، أن ذلك يأتي كنتيجة أساسية لتوسع أنشطة الشركة وزيادة إيرادات النشاط الرئيسي والمتمثلة في الاستوديوهات والخدمات الإنتاجية والفنية وتسويق الإنتاج الفني حيث ارتفع مجمل هذه الإيرادات عن تلك الفترة من 200 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه .

وأشار البيان إلى زيادة الإيرادات من المصادر المختلفة مثل ارتفاع صافي أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة وعلى الأخص الشركة العربية الفندقية والتي ارتفع صافى أرباحها من 19 مليون جنيه إلى 95 مليون جنيه عن نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق ، وارتفاع صافى أرباح مركز الخدمات الإعلامية من 17 مليون جنيه إلى 31 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية.

كما توسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" من خلال لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة وهي اللجنة المسؤولة عن تقديم التراخيص والتصاريح اللازمة لتصوير الأفلام السينمائية الأجنبية بمصر، حيث نفذت عددا كبيرا من الأفلام الأجنبية والتي تمثل أشهر السينمات العالمية ومنها (أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري- كولومبي" بمختلف الأماكن في مصر، كما توسع مركز "الخدمات الإعلامية" في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية العالمية العاملة في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام ، وبنك الاستثمار القومي ، وبنكا الأهلي ومصر ، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام .