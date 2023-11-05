التغيرات المناخية.. "زراعة الشيوخ": الأمن الغذائي أهم تحدٍّ يواجه العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدراسة المعروضة على المجلس اليوم بشأن التنمية الاقتصادية ومصادر الطاقة تمثل أهمية كبيرة؛ لا سيما أنها تتعلق بأهم ظاهرة يواجهها العالم حاليًّا، وهي ظاهرة التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمة الجبلي بالجلسة العامة اليوم الأحد بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة "ضريبة الكربون- أسواق الكربون".

ورأى الجبلي أن الأهم في تحديات تلك الظاهرة ليس الكربون وتكلفة الحد من انبعاثاته، بقدر أن التحديات الأهم التي تواجه العالم، هي الأمن الغذائي، نظرًا لتأثير ظاهرة التغيرات المناخية على الأمن الغذائي بشكل مباشر، وهو ما يتطلب سرعة اتخاذ إجراءات وسرعة تنفيذها.

وأشار الجبلي إلى أهمية إلزام المشروعات الجديدة، بضرورة توافر الشروط البيئية بها كخطوة للحد من آثار التغيرات المناخية، وكذلك لتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الدور المصري الرائد في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، مؤكدًا أن مصر كانت في مقدمة الدول التي تبنت مواجهة الظاهرة ونجحت في استضافة قمة المناخ العالمية العام الماضي، والتي شهدت الاتفاق على عدد من القرارات والإجراءات المهمة التي تساعد على الحد من الظاهرة، بالإضافة إلى جهودها المحلية في مشروعات الاقتصاد الأخضر.