وزير النقل ونظيره المغربي يوقعان مذكرات تفاهم على هامش المعرض الدولي للنقل الذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وقع كامل الوزير وزيرالنقل اليوم الأحد، مع نظيره المغربي محمد عبدالجليل مذكرات تفاهم ؛ على هامش الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا.

وتشمل مذكرات التفاهم بين الجانبين المصري والمغربي، مذكرة تعاون في المجال السككي (السكك الحديدية)، وثانية تتعلق بسلامة الطرق ، وثالثة تختص بالملاحة التجارية.

وتقام الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري ؛ وذلك بمشاركة 350 شركة من حوالي 50 دولة تحت شعار (توطين صناعة وسائل النقل في مصر).