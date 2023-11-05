رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورافقه وفدًا رفيع المستوى من المستشارين الأجلاء.

ضم وفد محكمة النقض: المستشار صلاح مجاهد، نائب رئيس محكمة النقض، مدير نيابة النقض، المستشار طارق عبد الباقي، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار محمد عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، والمستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات، والمستشار محمود توفيق، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الفني لرئيس محكمة النقض، والمستشار عادل عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني المساعد لمحكمة النقض، والمستشار حسام الجيزاوي، نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار مصطفى عبد اللطيف، عضو المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار المساعد لرئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات.

صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن اللقاء تناول تعزيز أواصر التعاون المثمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية وبين القضاء المصري بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.

استقبل وفد محكمة النقض، المستشارين الأجلاء: المستشار عبدالناصر خطاب، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، المستشار عبد الحليم محمود، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار محمد أبو ضيف، نائب رئيس الهيئة والأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، نائب رئيس الهيئة، مدير إدارة النيابات.

أشاد المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بأهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري،

ومن جانبه، رَحَّبَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار حسني عبد اللطيف، والوفد المرافق له من قضاة مصر الأجلاء، وأكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حسني عبد اللطيف، بإهداء درع مجلس القضاء الأعلى للمستشارحافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.