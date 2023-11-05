المحكمة تتنحى عن نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

تنحت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، عن نظر الدعوى المقامة من عماد عثمان والتى يطالب فيها بشطب الإعلامى إبراهيم عيسى من نقابتي الصحفيين والإعلاميين ووقف برنامجه على قناة القاهرة والناس، بعد اتخاذ إجراءات رد المحكمة، وإحالتها لرئيس محكمة القضاء الإداري لتحديد دائرة جديدة لنظرها.

وطالب مقيم الدعوى رد المحكمة بعد عدم الاستجابة لطلباته.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت الأحد الماضي تأجيل الدعوى التي تطالب بمنع قيام شركة نايل سات ببيع ترددات لشركة (تي إن هولدنجز) المالكة لقنوات القاهرة والناس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف بث برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى على ترددات شبكه النايل سات، لما يشوبه من خطر داهم على المجتمع المصري والعالم العربي والإسلامي ومخالفاته الكود الديني الصادر من المجلس الأعلى للإعلام مما يؤكد معه توافر حالة الجدية والاستعجال للحكم فيه بصفة لجلسة 21 ديسمبر المقبل.

وحملت الدعوى القضائية رقم ٣٢٧٠٣ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت رئيس المجلس الأعلى للإعلام.