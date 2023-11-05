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نحر عنقها أمام أطفالهم وانتحر.. جريمة بشعة من مغربي ضد زوجته

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

جريمة بشعة شهدتها مدينة مكناس المغربية؛ إذ أقدم رجل على قتل زوجته أمام أطفالهم الثلاثة، أمس السبت.

يوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين الزوجين تطورت إلى مشاجرة، فاعتدى الزوج على شريكة حياته ثم نحر عنقها بسكين المطبخ داخل شقتهما بحي "الباستين"، وفق وسائل إعلام محلية.

بعد ارتكابه الجريمة، فرَّ المتهم إلى محطة قطار "ويسلان" بمدينة مكناس، حيث ألقى بنفسه أسفل أحد القطارات ما أدى لوفاته في الحال.

تباشر السلطات القضائية المغربية التحقيق في الحادث، وصرح بتشريح جثة القتيلة والجاني لكشف دوافع الحادث.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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