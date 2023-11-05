ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة "الموتوسيكلات" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة "الموتوسيكلات" بالشرقية.

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام عاطل، سائق توك توك "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة (بلبيس، منيا القمح، الزقازيق)، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.