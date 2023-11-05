شكرا لقرائتكم خبر عن النازيون الجدد يواصلون الإبادة فى غزة.. ملف خاص عن جرائم الاحتلال فى 30 يوم صمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى إبادة سكان غزة، وممارسة المجازر الجماعية لليوم الثلاثين على التوالى، الذى يوافق اليوم الأحد، ويشن الطيران الحربى الإسرائيلى عشرات الغارات وقصف التجمعات السكنية على رؤوس ساكنيها، بالإضافة لاستهداف المستشفيات بشكل متعمد، وتنفيذ أحزمة نارية وقصف مدفعى عنيف، فضلا عن توغل برى من عدة محاور يرتكز على سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل.

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الحرب فى غزة

تتصدى الفصائل الفلسطينية فى غزة للهجوم البرى الإسرائيلى وتكبيد الاحتلال خسائر فادحة، واستهداف المستوطنات الإسرائيلية وكذلك مدينة تل أبيب، ردا على المجازر التى يرتكبها الاحتلال، وتحاول الفصائل الحفاظ على النصر الذى حققته فى 7 أكتوبر الماضى، والذى أدى لانهيار جيش ودولة خلال ساعات.

ميدانيا، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبوسمعان فى حى الزيتون بغزة، وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مدرسة الفاخورة التى تأوى آلاف النازحين فى مخيم جباليا، شمال القطاع، ما أدى إلى 150 شهيدا وجريحا فى حصيلة أولية.

أقدم الاحتلال الإسرائيلى على قصف مدخل مستشفى النصر المخصص للأطفال، ما أدى إلى سقوط شهيدين وعدد من الإصابات، واستهداف مولد الكهرباء الرئيسى فى مستشفى الوفاء ما تسبب بحريق كبير فى المكان أخرج المولد من الخدمة.



مبانى سكنيه مدمره واخرى ازيلت بالكامل

يأتى ذلك بعد ساعات من إقدام طائرات الاحتلال من اقتراف مجزرة بعد قصف مدخل مجمع الشفاء الطبى، واستهداف سيارتى إسعاف ونازحين، وكذلك قصف محيطى مستشفى الإندونيسى والقدس.

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلى منزلا فى منطقة تل الزعتر بجوار مستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة، كما دمر الاحتلال خزان مياه عمومى يغذى عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة، فيما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مسجدا فى حى الصبرة جنوب مدينة غزة، واستهدفت محيط دوار النابلسى على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، وشارع الدحدوح فى محيط محطة النعيم للبترول جنوب غرب غزة، كما استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلى عدة قوارب للصيادين فى رفح ودير البلح، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

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زوج يرثى زوجته الشهيدة

أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلى عشرات الصواريخ المجنحة والارتجاجية على مناطق فى حى الزيتون وتل الهوا، تزامنا مع سماع إطلاق نار كثيف فى منطقة التوغل وقصف مدفعى عنيف.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية فى منطقة قيزان النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة، واستهدفت أيضا ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة على أسطح العمارات السكنية والتجارية المحيطة بمجمع الشفاء الطبى فى غزة.

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الحرب فى غزة

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلى غارات متعددة ومكثفة على طريق شارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات، وارتقى رئيس بلدية الزهراء، مروان حمد، وعدد من أفراد أسرته فى قصف إسرائيلى على مخيم النصيرات.



شهداء غزة

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 9488 مواطنا، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، إضافة إلى إصابة 24158 بجراح مختلفة.

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أكد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 10 مجازر كبرى، راح ضحيتها 231 شهيدا، موضحا أن 70 % من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال.



القصف على غزة

وأشار متحدث الصحة الفلسطينية إلى تلقى 2200 بلاغ عن مفقودين، منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض، مؤكدا استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف، وتعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحية مما أخرج 16 مستشفى من الخدمة.

اعترف الاحتلال الإسرائيلى رسميا بمقتل 25 من ضباطه وجنوده، وإصابة أكثر من 250 آخرين فى التصدى البطولى للفصائل الفلسطينية للقوات الإسرائيلية المتوغلة فى محاور غزة منذ اليوم الأول للاجتياح البرى.

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تمكنت الفصائل الفلسطينية فى غزة من قتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين، الذين تم نقلهم لتلقى العلاج فى مستشفيات إسرائيل، وتتكتم حكومة الحرب الإسرائيلية التى يقودها نتنياهو على الخسائر الحقيقية، التى تكبدها الاحتلال بسبب المقاومة الشرسة من الفصائل الفلسطينية فى غزة.







