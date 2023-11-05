شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفض إجلاء الرعايا الأجانب لرفض إسرائيل إجلاء جرحى غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الاخبارية نقلا عن وسائل إعلام، أن مصر ترفض إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة.

فيما ذكرت مصادر رسمية مصرية، أن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح معلقة منذ يوم السبت

وأكد مصدر أمنى ومصدر طبى، أن التعليق جاء بعد ضربة إسرائيلية على سيارة إسعاف، وذلك وفق "القاهرة الإخبارية".