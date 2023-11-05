‏جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الفنزويلى بمقر الوزارة

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية فنزويلا فى مقر وزارة الخارجية فى ماسبيرو، بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد ابو زيد عبر منصة اكس.

واشار أبو زيد لتوافق الوزيرين حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ورغبة صادقة فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتعاون فى مختلف المجالات.