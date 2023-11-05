شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة مع تجدد قصف الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، نقلا عن مراسلة القناة، أن صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.