شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: افتتاح 24 مسجدًا الجمعة القادم منها 22 جديدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 24 مسجدًا يوم الجمعة 10 / 11 / 2023م، منها ( 22 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 312 ) مسجدًا منها ( 239 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 73 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 10/ 11/ 2023 م عدد (11334) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(272) مليون جنيه. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف القاهرة 1. مسجد الحى القيوم – مدينة بدر مديرية أوقاف الشرقية 2. مسجد الهداية – عزبة عزيز – تلحوين - الزقازيق 3. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المطاوعة - ههيا 4. مسجد عثمان بن عفان – كفر أباظة – مركز الزقازيق 5. مسجد راتب الكبير - قرية قنتير – فاقوس - الشرقية مديرية أوقاف المنيا 6. مسجد أبو بكر الصديق – أبا الوقف – مغاغة مديرية أوقاف بنى سويف 7. مسجد النور – قاى - إهناسيا 8. مسجد سعد بن معاذ – الحى الرابع – شرق النيل – بندر بنى سويف مديرية أوقاف الجيزة 9. مسجد حسين عزيز - العياط 10. مسجد محمد خليفة – منشأة رضوان – منشأة القناطر مديرية أوقاف أسيوط 11. مسجد أولاد عبد العزيز – المندرة – ديروط 12. مسجد الفتح الإسلامى – مسارة - ديروط 13. مسجد التوحيد –الحوطا الغربية - ديروط 14. مسجد الرحمة – أبو كريم - ديروط مديرية أوقاف الغربية 15. مسجد الصفا – برما – طنطا أول 16. مسجد الرحمة – كفر بلشاى – كفر الزيات مديرية أوقاف سوهاج 17. مسجد آل البى – الدويك - طما مديرية أوقاف مطروح 18. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2 مديرية أوقاف الوادى الجديد 19. مسجد التقوى – قرية عين عيش – مدينة بلاط مديرية أوقاف البحيرة 20. مسجد الصيرفى – أبو حمص مديرية أوقاف الفيوم 21. مسجد الرحمة – صميدة صالح - إبشواي 22. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة الرى – إطسا ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف الفيوم 1. مسجد الرحمن – عزبة محمود على سليمان مديرية أوقاف القليوبية 2. مسجد التقوى – عرب الشراقوة – شبين غرب.

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