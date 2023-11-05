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"الصحة" توجه رسالة عاجلة لكبار السن عن لقاح الأنفلونزا السنوى.. اعرفها

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإنفلونزا السنوى هام لكبار السن لحمايتهم أثناء فصل الشتاء من الإصابة بعدوى الإنفلونزا، متابعة: "لقاح الإنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات".

وبحسب وزارة الصحة والسكان فان الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل: 

 

1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات 

 

2- كبار السن 

 

3- المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية 

 

4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة 

 

5- العاملين بالمجال الطبى

 

6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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