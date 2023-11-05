"الصحة" توجه رسالة عاجلة لكبار السن عن لقاح الأنفلونزا السنوى.. اعرفها

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإنفلونزا السنوى هام لكبار السن لحمايتهم أثناء فصل الشتاء من الإصابة بعدوى الإنفلونزا، متابعة: "لقاح الإنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات".

محمد يوسف

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