شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع تعديات المحال والباعة الجائلين بميدان المنيب وحتى محطة المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على شكوى مواطنين من وجود تعديات وإشغالات للمحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين بمنطقة ميدان المنيب بدءا من نزلة الطريق الدائري وحتى محطة مترو الأنفاق مما يعيق حركة السير للمواطنين.

وفور تلقي الشكوى، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي جنوب الجيزة بتنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط بمنطقة المنيب ورفع كافة التعديات من الطرق العامة.

ونظم الحي حملة تم خلالها رفع كافة الإشغالات والتعديات مع تكليف إدارة الإشغالات بالمرور الدوري على المنطقة محل الشكوي لضمان عدم تكرار تواجد المخالفات لعدم عرقلة الحركة المرورية وتيسير حركة سير المواطنين.