شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزرات.. وزير النقل يستعرض ملامح خطة الوزارة باستثمارات 2 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية.

وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير النقل يعدد الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص لإدارة مشروعات النقل

وزارة الأوقاف: افتتاح 24 مسجدًا الجمعة القادم منها 22 جديدًا

وزير النقل ونظيره المغربي يوقعان اتفاقية فى مجالات السكك الحديدية والطرق

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وزير الخارجية الفنزويلى يصل القاهرة للقاء عدد من المسؤولين

وزير النقل يوضح مشروعات الربط مع دول الجوار وأفريقيا.. اعرف التفاصيل

"التعليم" تعلن توصيات نتائج التقييم الوطنى لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى

وزير النقل يستعرض ملامح خطة الوزارة باستثمارات 2 تريليون جنيه فى كل القطاعات

وزارة التعليم تنشر نتائج التقييم الوطنى للصف الرابع الابتدائي.. اعرف التفاصيل

وزارة الأوقاف تعلن نتيجة المجموعة الثانية من مسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن

وزارة التضامن تطلق قافلة تنموية بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات".. صور

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وزارة التعليم: مسابقات حفظ القرآن الكريم بالمدارس.. صور

وزير الزراعة يبحث التعاون مع رئيس التنفيذى للمنظمة الإسلامية للامن الغذائى

وزارة الأوقاف تعلن جائزة التميز الوظيفى لعام 2023م